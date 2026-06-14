Marco Baroni, dopo la stagione disastrosa al Torino, è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore dell’Hellas Verona

Hellas Verona che giocherà in Serie B l’anno prossimo, dopo la retrocessione. Una stagione iniziata con Paolo Zanetti e conclusa con Paolo Sammarco, che nonostante le ultime buone prestazioni e un campionato onorato fino all’ultimo non è stato confermato. I gialloblù sono sempre più vicini a Marco Baroni, ex allenatore del Torino. Dopo la disastrosa stagione con i granata, Baroni è pronto a ripartire dal campionato cadetto con una squadra che aveva già allenato nel 2023/2024. Contatti continui tra le parti e anche tra Baroni e il Torino, visto che il suo contratto scade nel 2027. Torino che così risparmierebbe più di 1 milione di euro netto di stipendio. Baroni al Verona è frutto anche di altre due scelte: Gilardino al Monza e Bianco al Pisa. Così si incastra il mosaico degli allenatori tra Serie A e Serie B che riguarda anche i granata.