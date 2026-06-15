Il tecnico toscano lascia la Lazio e si prepara ad una nuova avventura in Serie A: alte ambizioni per la Dea

È notizia dell’ultima ora l’arrivo in maniera ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta. Il tecnico toscano, che da poco aveva interrotto il suo rapporto con la Lazio, squadra da lui allenata nella passata stagione, ha oggi firmato per il club nerazzurro. Su di Sarri ci sono ottime aspettative in una società così ben strutturata come l’Atalanta e con una rosa di livello sicuramente importante. Sicuramente l’Atalanta non mancherà nell’aiutare il l’allenatore anche con le scelte di mercato. Per Sarri un triennale che lo legherà alla Dea fino al 2029.