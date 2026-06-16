Ecco la situazione delle squadre di Serie A ancora in cerca di un tecnico che possa guidare le rispettive rose nel prossimo campionato

Con la nomina di Aquilani sulla panchina del Sassuolo, e quella di Abate su quella del Torino, restano ormai poche le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A che non hanno ancora ufficializzato coloro che avranno l’onore e l’onere di guidare le proprie rose per la prossima stagione.

Negli ultimi giorni, dopo settimane di dissidi e forti critiche, il Milan sembrerebbe aver trovato l’intesa con un allenatore di esperienza internazionale che potrà guidare la squadra nel prossimo campionato. Amorim, dopo l’esperienza non brillante al Manchester United è pronto a ripartire dal campionato italiano, e il Milan sembra essere la contendente numero uno. Tutto sembra ormai già essere pronto, ma ciò che manca ancora è l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Amorim può liberare Allegri

La scelta del nuovo allenatore del Milan potrebbe rivelarsi decisiva anche per il futuro della panchina del Napoli. Dopo l’addio di Conte, il club partenopeo ha individuato in Allegri il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione. Tra le parti, infatti, l’intesa sarebbe stata raggiunta già da diverse settimane. A rallentare la fumata bianca è stata però la situazione legata al Milan, che ha rallentato la separazione con Allegri. L’eventuale affondo dei rossoneri per Amorim potrebbe però sbloccare definitivamente lo scenario: con il tecnico portoghese sempre più accreditato per la successione, il tecnico di Livorno avrebbe strada libera per legarsi al Napoli e iniziare una nuova avventura in azzurro. L’arrivo di Amorim al Milan rappresenterebbe dunque un importante effetto domino, facilitando il passaggio dell’ex allenatore di Juventus e Milan sulla panchina partenopea.

Juric vicino ad una neo promossa

Restano invece ancora aperti i dubbi sulla panchina del Monza. Dopo il ritorno in Serie A, il club lombardo è alla ricerca di un tecnico esperto per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra i nomi valutati figurano Gilardino e Vanoli, ma al momento il candidato più vicino sembra essere Juric, che nelle ultime ore avrebbe compiuto passi avanti nella trattativa avvicinandosi all’accordo con la società.