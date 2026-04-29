I granata verso la trasferta del Bluenergy Stadium: ad attenderli l’imprevedibilità dell’Udinese di Runjaic

+Reduce dal pareggio contro l’Inter, il Torino si prepara alla complicata trasferta di Udine valida per la 35ª giornata di campionato. Sabato 2 maggio, alle ore 15, i granata saranno infatti ospiti dell’Udinese di Kosta Runjaic, una squadra fisica e ben strutturata, difficile da affrontare soprattutto quando riesce a esprimersi sui suoi livelli migliori.

L’Udinese di Runjaic

All’11° posto in classifica, con tre punti di vantaggio sul Torino, i bianconeri hanno disputato la loro consueta stagione di metà classifica, caratterizzata da un buon equilibrio generale e da pochi passaggi a vuoto. Proprio equilibrio e imprevedibilità rappresentano le chiavi del gioco degli uomini di Runjaic, capaci di sorprendere anche le big, come dimostrato dal successo per 3-0 contro il Milan di tre giornate fa.

Squadra fisica e ben strutturata, l’Udinese fa dell’altezza e delle palle inattive uno dei suoi principali punti di forza nelle partite più combattute. Al di là di questo aspetto, i bianconeri dispongono anche di qualità diffuse che emergono soprattutto nei momenti chiave: gli strappi di Zaniolo, tornato a disputare una stagione di continuità dopo anni altalenanti, la precisione di Ekkelekamp, la qualità di Atta e le incursioni di Solet dalla linea difensiva.

Davis, rientro vicino per il centravanti bianconero

I friulani, pur non avendo una proposta di gioco particolarmente ricercata, sono una squadra ricca di soluzioni, come dimostrano i successi contro avversarie di livello come Inter, Roma e lo stesso Milan.

Nelle ultime due uscite, inoltre, hanno dovuto fare a meno di Keinan Davis, centravanti e miglior marcatore della squadra con 10 gol in 27 partite, fermato da un problema al bicipite femorale dopo aver già saltato alcune gare a febbraio per un infortunio agli adduttori. Il suo rientro è per vicino, e potrebbe avvenire proprio contro i granata.