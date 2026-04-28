Il regista granata è stato il migliore in campo nella sfida disputata ieri al Grande Torino contro l’Inter, ma 4 anni fa steccò

Assist e premio di migliore giocatore in campo, Ilkhan ritorna titolare con l’Inter dopo più di un mese ed è subito decisivo con una grande prestazione. Il 6 granata è il migliore dei suoi anche nel primo tempo della gara, gioca costantemente a viso aperto e non si tira indietro in nessun duello, anche quelli più complicati. Nella ripresa pesca Simeone in area con un tocco delicato di esterno al termine di una bella azione, dando il via alla rimonta granata. Prima dell’Inter, Il regista turco non figurava nell’11 titolare di D’Aversa dalla sfida casalinga contro il Parma vinta 4-1, anche in quell’occasione è stato decisivo siglando la rete del momentaneo 2-1. Dopo essere subentrato nel secondo tempo della gara contro il Milan e aver collezionato 3 panchine di fila nelle successive gare, è tornato in forma proprio con l’Inter contro cui qualche anno fa, invece, sfigurò.

Ilkhan, la bocciatura del 2022

L’ex Besiktas, oggi tra i protagonisti granata, 4 anni fa era un giovanissimo centrocampista, appena 18enne, che faceva il suo esordio assoluto a San Siro contro L’Inter. Alla 6a giornata della stagione 22/23 di Serie A, a San Siro regna l’equilibro quando Ilkhan subentra al 69′. Nei minuti finali, Il turco ritarda una marcatura su Brozovic che da il via all’azione che porta al definitivo vantaggio nerazzurro, rimediando una dura bocciatura da Juric, allora allenatore granata. Infatti, il ragazzo verrà girato in prestito a gennaio alla Sampdoria, prima di ritornare in Turchia.

La situazione contrattuale

Il centrocampista turco classe 2004 è in scadenza di contratto e il Torino dovrà decidere il da farsi. Il contratto scade a giugno 2026 ma la società ha la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, così da poter contare sul giocatore anche nella prossima stagione e sfruttare le qualità che ha mostrato nel corso di questa stagione.