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Le parole del nuovo designatore arbitrale ad interim in merito all’episodio del rigore assegnato al Torino

Il nuovo designatore arbitrale ad interim, Dino Tommasi, che ha sostituito Gianluca Rocchi -autosospesosi dopo le accuse di “frode sportiva” – ha fatto il suo debutto nella trasmissione Open VAR di oggi.

Durante l’intervento si è espresso sui principali episodi arbitrali della giornata di Serie A, tra cui il tocco di mano di Carlos Augusto e il conseguente calcio di rigore assegnato al Torino, che ha portato al definitivo 2-2 contro l’Inter.

L’ex arbitro si è detto favorevole alla decisione presa da Mariani, che inizialmente aveva lasciato correre, per poi essere richiamato al VAR e, dopo la revisione al monitor, concedere il rigore successivamente trasformato da Nikola Vlašić.

Di seguito le sue parole: “Situazione complessa in campo: la distanza è ravvicinata e comprendiamo la difficoltà di Mariani. Rivedendo le immagini è evidente che il braccio di Carlos Augusto sia molto alto, fuori sagoma. Il fallo di mano è chiaramente punibile. La centralità dell’arbitro è determinante e Mariani decide opportunamente. La vicinanza può essere un’attenuante, ma in questo caso no.”

Arbitro, cartellino giallo
Arbitro, cartellino giallo
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ultimo aggiornamento: 28-04-2026

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