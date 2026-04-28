Pochissimo spazio con D’Aversa ma obbligo scattato: il croato resta un’incognita in vista della prossima stagione

Tra nuova linfa e spezzoni di gara convincenti, il Torino si avvicina alla conclusione della stagione 2025/26. Un’annata inevitabilmente segnata dal cambio in panchina, dallo sciopero del tifo e dal malcontento della piazza, ma che sta vivendo un finale decisamente più positivo rispetto al disastroso inizio sotto la gestione Baroni.

Il reparto offensivo, in particolare, sta garantendo un contributo importante: dal solito Simeone, già in doppia cifra, alla ritrovata condizione di Zapata, fino a ingressi convincenti come quello di Njie contro l’Inter. Chi invece sta faticando a trovare spazio è Sandro Kulenovic, uno dei grandi assenti nelle recenti prestazioni positive della squadra.

Solo 16 minuti per il croato nelle ultime tre uscite

Arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria per offrire un’alternativa in più in attacco, il croato ha però avuto pochissime opportunità nelle ultime settimane. Baroni sembrava puntare maggiormente su di lui, schierandolo anche dal primo minuto in Coppa Italia contro l’Inter – seppur anche per necessità – a pochi giorni dal suo arrivo.

Con l’approdo di D’Aversa, però, il classe 1999 è progressivamente uscito dai radar: appena 16 minuti complessivi nelle ultime tre gare contro Verona, Cremonese e Inter.

Il futuro di Kulenovic

Un impiego minimo quello del croato, che suggerisce come, almeno al momento, non rientri nelle principali rotazioni offensive, neppure a partita in corso. La questione si sposta ora inevitabilmente sul futuro: l’aritmetica salvezza ha infatti fatto scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 3 milioni di euro da versare alla Dinamo Zagabria.

Alla luce del minutaggio fin qui concesso, la sua situazione resta quindi da monitorare con attenzione in vista della prossima sessione di mercato.