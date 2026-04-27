Dopo i complimenti di D’Aversa in settimana, contro l’Inter il colombiano entra dalla panchina e cambia volto alla squadra

Reazione, spirito, attitudine, grinta. Il pareggio ottenuto nel weekend contro la capolista Inter ha confermato ancora una volta il buon lavoro di D’Aversa dal suo arrivo sulla panchina del Toro, ma soprattutto ha messo in evidenza la capacità di reagire di una squadra che, pur non avendo più obiettivi concreti, ha dimostrato di voler riprendere la partita e di avere un po’ di voglia di riscatto, dopo mesi complicati.

Le prestazioni offerte dall’arrivo dell’ex tecnico di Lecce ed Empoli non basteranno a riscattare una stagione nel complesso deludente, a tratti persino disastrosa. Al contrario, rischiano di alimentare ulteriormente i rimpianti per un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Alcuni giocatori, però, si stanno affermando come punti fermi della rosa, come Obrador, apparso decisamente più vivace e incisivo rispetto agli altri esterni che si sono alternati nel corso dell’anno. Altri, invece, sembrano aver ritrovato nuova linfa, mostrando una condizione fisica e una brillantezza che parevano smarrite.

L’ottimo ingresso di Zapata

È il caso di Duvan Zapata, capitano elogiato anche in settimana dallo stesso D’Aversa, che dopo due settimane di stop è rientrato al 70’ risultando subito decisivo.

L’ingresso del colombiano è stato molto positivo, soprattutto per atteggiamento e linguaggio del corpo. Il suo impatto, insieme a quello di Njie e del solito Simeone, ha dato al Toro la spinta necessaria per rimettere in piedi una gara che, fino a qualche mese fa, sarebbe probabilmente terminata 2-0 per i nerazzurri, se non peggio.

La vera differenza la stanno facendo proprio grinta e attitudine: duelli fisici, sportellate, corse e presenza in area, come nell’occasione dell’assegnazione del rigore del 2-2, trasformato poi da Vlasic. Gli elogi di D’Aversa nei confronti del colombiano, dunque, hanno trovato piena conferma anche sul campo, per un capitano che sembra ora nella sua miglior forma dal grave infortunio del 2024 in poi.