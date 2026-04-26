Dopo tre settimane di stop, il capitano rientra in gruppo accolto dalle dichiarazioni al miele di D’Aversa

La stagione entra nella sua fase conclusiva e il Torino si prepara ad affrontare le ultime cinque sfide dell’annata, a partire dal prossimo impegno casalingo contro l’Inter di Cristian Chivu, che potrebbe laurearsi campione d’Italia già in questo weekend.

Chi non partirà titolare contro i nerazzurri è Duvan Zapata: dopo aver saltato le ultime tre gare contro Pisa, Verona e Cremonese a causa di uno strappo al muscolo femorale, l’attaccante colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per un ingresso a partita in corso.

L’arrivo di D’Aversa ha avuto effetti positivi anche su di lui: prima dell’infortunio, infatti, Zapata aveva ritrovato centralità e soprattutto la via del gol.

Le dichiarazioni riguardo Zapata in conferenza stampa

Lo stop fisico ha rallentato nuovamente il suo percorso, ma nonostante ciò D’Aversa ha speso parole al miele nei suoi confronti in conferenza stampa: “Zapata è tornato in gruppo, a parte un giorno in cui ha lavorato meno. Voglio sottolineare un aspetto importante: io controllo tutto e il fatto che si sia presentato con un peso forma ottimale significa che ha lavorato bene anche fuori dal campo, e di questo sono orgoglioso. Quando sono arrivato ho insistito molto su questo, sull’essere professionisti anche fuori. È fermo da due-tre settimane: non ha ancora i 90 minuti, ma più gioca e più potrà ritrovare la condizione”.

L’atteggiamento del capitano e le parole di D’Aversa

Parole che confermano uno stato di forma comunque positivo per il capitano granata, nonostante le tre settimane di stop, e la sua piena concentrazione su questo finale di stagione. Un atteggiamento che, al di là degli anni e dei recenti infortuni, rispecchia esattamente quanto richiesto dall’allenatore. Dettagli che possono sembrare secondari, ma che, se arrivano dal capitano, finiscono per fare da esempio a tutto il gruppo, apparso infatti più compatto e concentrato dall’arrivo di D’Aversa.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.



