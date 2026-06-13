L’ormai ex tecnico granata ha voluto porgere il suo ultimo saluto al Torino attraverso un lungo post Instagram

Roberto D’Aversa, dopo l’ufficialità della fine del rapporto con il club granata, saluta il Torino con un lungo post Instagram, in cui porge i suoi ringraziamenti a tutto l’ambiente granata: “Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l’ambiente Toro. In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo. Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l’anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi.

Il saluto ai tifosi

D’aversa ha proseguito ringraziando i tifosi: “Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l’affetto e l’amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno. Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio. Mi porterò l’orgoglio di aver raggiunto l’obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro!“.