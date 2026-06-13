Carriera, statistiche e caratteristiche tecniche di Lorenzo Amatucci: centrocampista classe 2004 in orbita Torino

Lorenzo Amatucci è un centrocampista di 22 anni, nato il 5 febbraio 2004 ad Arezzo. Amatucci è un giocatore del Las Palmas al quale è stato prestato dalla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino. Amatucci cresce nelle giovanili della Fiorentina, scalando in pochi anni le varie categorie e mostrando subito un’alta qualità in campo prima con l’Under 17 viola e poi con la Primavera della stessa Fiorentina nelle stagioni tra il 2021 e il 2023. Nell’estate del 2023 entra a far parte del gruppo della prima squadra, venendo poi prestato a inizio febbraio alla Ternana. Tornato a Firenze a fine stagione, viene poi rigirato sempre in prestito alla Salernitana, dove incrocia per altro il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Conclusa la stagione 2024/25, torna a Firenze, ma la società toscana decide di rimandarlo in prestito con diritto di riscatto, questa volta in Spagna al Las Palmas, in Liga 2.

Statistiche e curiosità su Amatucci

Dopo buone stagioni con le giovanili della Fiorentina, in cui Amatucci mette a segno 7 gol e 12 assist, debutta nel calcio professionistico prima in Serie A con la Viola e poi in Serie B con la Ternana, con cui non segna ma mette a registro 2 assist in 1.385′ giocati. Alla Salernitana migliora ulteriormente, trovando per 3 volte la via del gol (oltre a un assist) in una singola stagione e disputando 3.183′ da cuore pulsante del centrocampo granata. In Spagna al Las Palmas, nella stagione 2025/26, arriva la sua consacrazione in Liga 2: titolare inamovibile della rosa gialloblù, 42 presenze stagionali, 3.511′ giocati e 4 assist totalizzati. Sicuramente anche Amatucci è stato uno dei giocatori più decisivi nel raggiungimento dei play off per la promozione per il Las Palmas; promozione mancata nella finale andata e ritorno contro il Malaga.

Caratteristiche tecniche di Amatucci

Amatucci è un centrocampista centrale adatto a giocare specialmente come playmaker davanti alla difesa. In qualche occasione (5) è stato anche posizionato nel ruolo di trequartista, ma il suo meglio lo dà nel cuore del centrocampo. Il suo piede forte è il destro, con cui ha dato prova negli anni di avere ottime doti, anche per quanto riguarda i lanci lunghi. Non è un giocatore dal fisico imponente, alto solo 173 centimetri, fa del suo baricentro basso il suo asso nella manica. Abile nel dribbling e nel giocare nello stretto ha doti prettamente difensive, nonostante possa ricoprire anche il ruolo di mezz’ala d’inserimento.