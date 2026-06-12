In gialloblù con Abate non si sono trovati, il rischio è quello di rivederlo partire un’altra volta in prestito

È da poco stato ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore del Torino Ignazio Abate, che guiderà la formazione granata durante la prossima stagione (2026/27). Abate non sarà l’unico ad attraversare l’Italia da Castellammare di Stabia a Torino; con lui torneranno anche Cacciamani e Ciammaglichella, entrambi in prestito alla Juve Stabia nella passata stagione e quindi già allenati dall’allenatore ex Milan.

Pochissimi minuti per Ciammaglichella

A differenza di Cacciamani, centrale nella Juve Stabia di Abate e che si prospetta essere una delle sorprese della rosa del Toro per la prossima stagione, Ciammaglichella ha avuto un minutaggio fortemente ridotto, disputando solamente 2 singole partite. Dopo aver passato circa 3 mesi ai box per un brutto infortunio al ginocchio, Ciammaglichella si è dovuto accomodare in panchina per tutta la stagione, fatta eccezione per gli 8′ finali di Juve Stabia-Empoli e partendo poi titolare nell’ultima gara di regular season contro il Sudtirol, giocando altri 62′. Per lui nessuna presenza neanche ai play off.

Nuovo prestito?

Complice anche l’infortunio iniziale, Ciammaglichella e Abate non sono sembrati trovarsi durante la stagione passata e questo potrebbe far intendere in un possibile scarso impiego del classe 2005 anche in maglia granata. Non è da escludere che, in caso di approvazione da parte del tecnico, il Torino opti per far nuovamente partire Ciammaglichella per un nuovo prestito. Se così fosse l’italo giamaicano perderebbe nuovamente l’occasione di diventare parte integrante della prima squadra granata, complice anche una gestione non ottimale del suo percorso: eccessivi gli anni passati in Primavera quando già era possibile pensare ad un prestito tra i professionisti. Si attende di capire con maggiore chiarezza quali saranno le valutazioni di Abate sul calciatore.