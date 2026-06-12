Il pagellone finale di Duvan Zapata: il colombiano fatica all’inizio e si riscatta nel finale di stagione trovando continuità

La stagione 2025/26 di Duván Zapata è stata una delle più difficili e particolari della sua carriera. Dopo il grave infortunio al ginocchio durante la scorsa stagione, il centravanti colombiano ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero che ne ha inevitabilmente condizionato il rendimento per gran parte dell’annata. Il suo rientro, avvenuto forse troppo frettolosamente contro l’Atalanta, si è verificato poi in maniera più graduale riuscendo a ritrovare una condizione fisica sufficiente.

Un centravanti di esperienza

L’inizio di stagione complicato del colombiano ha messo sicuramente in dubbio la sua permanenza in granata a causa dei problemi fisici e della sua età (35 anni), ma il finale di stagione può aver capovolto le previsioni. L’arrivo di Roberto D’Aversa infatti ha restituito centralità al colombiano, che ha ritrovato fiducia all’interno del reparto offensivo granata. Una fiducia che aveva invece progressivamente perso con Baroni, con il quale ha siglato 1 gol. Con D’Aversa Zapata è tornato a essere un riferimento per la squadra trovando subito il gol all’esordio di D’Aversa e anche alla gara successiva in casa contro il Parma. Soprattutto, nelle ultime gare di campionato si è visto il suo grande apporto, in particolare contro Inter e Sassuolo dove è risultato decisivo in entrambe le partite entrando a gara in corso. Tuttavia, seppur i numeri finali non raccontino una stagione esaltante, il colombiano ha avuto bisogno di diversi mesi per recuperare brillantezza atletica, e continuità dopo un infortunio che, alla sua età, avrebbe potuto comprometterne definitivamente il rendimento. Il finale di campionato ha lasciato segnali incoraggianti che potrebbero portare la società e il calciatore a discutere concretamente del rinnovo.

Presenze: 28

Gol: 3

Assist: 1

Voto: 6