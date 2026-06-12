Ecco la media dei tifosi che si sono recati nei 20 stadi di tutte le squadre di Serie A nel corso della stagione 2025/2026

A diverse settimane dalla conclusione del campionato di Serie A, è tempo di bilanci anche per quanto riguarda l’affluenza negli stadi. Grazie ai dati raccolti da Transfermarkt nel corso della stagione, è possibile individuare le squadre più seguite dai tifosi e gli impianti che hanno fatto registrare le presenze più elevate, fotografando così il rapporto tra il pubblico e il calcio italiano nell’ultima annata.

Le due squadre che sono state più seguite dai propri tifosi in casa nel corso della stagione sono le due di Milano. Milan e Inter si guadagnano infatti l prime due posizioni del podio, con una media rispettivamente di 73.370 e 73.020 tifosi ospitati in casa nel corso del campionato. Al terzo posto, con una media di 61.796 si colloca invece la Roma, l’ultima delle tre squadre che supera la media di 50.00 spettatori in casa.

La protesta colpisce la media del Torino

A seguire, il Diego Armando Maradona di Napoli ha fatto registrare una media di 47.685 spettatori, circa 7.000 in più rispetto alla Juventus, che chiude al quinto posto. Nella fascia compresa tra i 30.000 e i 20.000 tifosi di media si collocano, nell’ordine, Genoa, Lazio, Bologna, Lecce, Udinese, Verona, Atalanta e Fiorentina. Il Parma, con una media di 18.689 spettatori, precede invece il Torino, quindicesimo in questa speciale classifica.

La formazione granata, complice l’accesa protesta che negli ultimi mesi della stagione ha progressivamente svuotato l’Olimpico Grande Torino, ha registrato una media di presenze decisamente inferiore alla capienza dell’impianto. A fronte di circa 28.000 posti disponibili, il Torino ha infatti fatto segnare una media di 16.871 spettatori, oltre 10.000 in meno rispetto alla capienza. Quello tra posti disponibili e posti effettivamente occupati è uno dei divari più ampi dell’intera Serie A, insieme a quello della Lazio.

Como tra gli ultimi in classifica

A seguire il Torino, le ultime cinque posizioni si attestano tutte su una media di circa 10.000 spettatori. Il Cagliari e il Sassuolo, con una media rispettivamente di 16.007 e 14.232 presenze, precedono le ultime tre della classifica, penalizzate anche dalla capienza dei propri impianti. Cremonese, Como e Pisa chiudono infatti questa speciale graduatoria con una media di 12.259, 11.451 e 11.033 spettatori.