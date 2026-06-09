L’allenatore campano l’ha lanciato tra i professionisti alla Juve Stabia e ora lo riavrà anche nel Torino: grande chance per il 2007

Il Torino si prepara ad accogliere il suo prossimo e nuovo allenatore, una vecchia conoscenza, ovvero Ignazio Abate, pronto a firmare un biennale che lo legherà ai granata fino al 2028. Oltre al nuovo tecnico, il club granata vedrà ritornare alcuni giocatori che si trovavano in prestito durante le prossime stagioni. Proprio Abate ha vissuto il suo periodo da allenatore alla Juve Stabia assieme a due calciatori di proprietà granata: Aaron Ciammaglichella e Alessio Cacciamani.

La scommessa per la prossima stagione

Proprio il classe 2007, che ritornerà dal prestito, rappresenta una delle scommesse più importanti del Torino in vista della prossima stagione. Con Abate ha fatto benissimo nel team campano, mettendo a referto 33 presenze nella regular season, oltre alle ulteriori 3 partite disputate nella fase play-off. 2 gol e 2 assist per lui quest’anno, sicuramente un buon punto di partenza, ma la Serie A è un’altra cosa. Sicuramente il 77 non parte come titolare inamovibile, con un calciomercato che molto probabilmente porterà ulteriori opzioni per la corsia sinistra, ma ad ogni modo Cacciamani è un prospetto veramente importante e che ha da poco vissuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore.

Un prestito degno di questo nome

Quello di Cacciamani potrebbe essere uno dei rari casi in cui un prestito programmato dal Torino abbia riscontro positivo sul calciatore. Molto spesso, i giocatori granata che tornano dal prestito tendono a ritornare in altre squadre di leghe inferiori non venendo ritenuti adatti e pronti alla Serie A e dopo poco vengono ceduti dai granata. Quella del 2007 di Jesi potrebbe essere un’altra storia, approfittando della presenza di Abate, già suo allenatore in gialloblù, Cacciamani potrebbe essere la sorpresa del campionato granata, il giovane talento che al Toro manca da tanto tempo. Le aspettative sono sicuramente alte, ma servirà dare tempo a un ragazzo giovane che per la prima volta potrebbe apprestarsi a giocare nella massima serie italiana con continuità (nonostante il debutto sia già arrivato sotto la guida di Vanoli).