Vicinissima l’ufficialità dell’allenatore: le parti, a colloquio nelle ultime ore, devono ora formalizzare il contratto

Il Torino e Abate si sono accordati: mancano gli ultimi dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa, dopo ore di colloqui. Abate, con Aquilani, era nel mirino del Torino da settimane: una scelta ben precisa: dare un indirizzo di un certo tipo, partendo da un profilo giovane. Così, sfumato l’ex Catanzaro, il Torino non ha cercato altri profili ma è rimasto su Abate, fino a trovare l’accordo, ora da formalizzare.