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Vicinissima l’ufficialità dell’allenatore: le parti, a colloquio nelle ultime ore, devono ora formalizzare il contratto

Il Torino e Abate si sono accordati: mancano gli ultimi dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa, dopo ore di colloqui. Abate, con Aquilani, era nel mirino del Torino da settimane: una scelta ben precisa: dare un indirizzo di un certo tipo, partendo da un profilo giovane. Così, sfumato l’ex Catanzaro, il Torino non ha cercato altri profili ma è rimasto su Abate, fino a trovare l’accordo, ora da formalizzare.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi
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ultimo aggiornamento: 08-06-2026

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granata13
granata13
4 minuti fa

Non sarebbero neanche da commentare ste notizie.. tanto cosa cambia?? dimostrazione dei suoi grandi programmi..come sempre..

Joel19 (Cairese??_NO STADIO_NO SKY)
Joel19 (Cairese??_NO STADIO_NO SKY)
9 minuti fa

Dev’essere alla canna del gas, altrimenti non si spiega. Mi raccomando, ora sotto con gli abbonamenti…😅😅😱😱🙈🙈🙈

Last edited 7 minuti fa by Joel19 (Cairese??_NO STADIO_NO SKY)
Kawasaki77
Kawasaki77
14 minuti fa

Non mi piaceva da giocatore, tanto meno da allenatore. Lecchino di prima categoria, con gioco molto difensivo. Solito schifo cairota. Tifatela voi sta mer.da

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