Ci sono da definire soltanto i dettagli del contratto, ma Ignazio Abate sarà l’allenatore del Torino: ecco le prime indicazioni

Nel summit di ieri che ha portato al sì dell’ormai ex allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate, anche il mercato ha svolto un ruolo centrale nelle trattative. Diversi i punti di contatto tra l’allenatore e la dirigenza, con il desiderio di entrambi di continuare con i giocatori fondamentali di questa stagione, Vlašić e Simeone. Tutti e due sono reduci da un’ottima stagione, sia in termini realizzativi sia come trascinatori. L’obiettivo sarebbe quello di proseguire insieme, qualora ci sia la volontà di entrambe le parti, anche per la prossima stagione.

Un portiere titolare

Quali saranno le priorità del nuovo corso firmato Abate? Bisognerà innanzitutto chiudere per il portiere titolare per la prossima stagione, con Paleari che tornerà ad essere secondo. Il tecnico proseguirà con la difesa a tre ma anche in questo caso ci sarà bisogno di alcuni aggiustamenti, con almeno due centrali necessari, di cui uno di piede mancino, fermo restando le permanenze di Ismajli e Coco e l’eventuale riscatto di Ebosse.

Abate: la spinta sulle fasce

Importanza per il gioco di Abate hanno gli esterni. E sulle fasce si cercherà di trovare un titolare a sinistra, con Cacciamani pronto a ritagliarsi il suo spazio, mentre a destra bisognerà cercare un’alternativa a Pedersen. Il centrocampo al momento, con il rinnovo di İlkhan, le permanenze di Casadei, Vlašić appare il reparto in cui servirebbero meno aggiustamenti, anche se sarebbero utili alcuni colpi per rinforzarlo ulteriormente.

Un ulteriore nodo da sciogliere sarà la questione relativa alla punta, che dipenderà molto dalle situazioni di Zapata e Adams. Qualora uno dei due dovesse salutare, servirebbe un’altra punta in alternativa a Simeone. In quest’ottica si potrebbe puntare su un profilo giovane, in grado imparare dall’esperienza del Cholito, ma anche capace di lasciarlo rifiatare nel corso della stagione.