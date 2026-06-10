Il club di Urbano Cairo sembrerebbe interessato al profilo del classe 2006, centrocampista che può far comodo al Toro

Nelle ultime ore un nuovo nome orbita attorno al Torino, si tratta di Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 del Partizan, noto club serbo. Con una rosa in parte da rivoluzionare e con l’arrivo a breve del nuovo tecnico Ignazio Abate, il Toro è pronto a piazzare i primi colpi di mercato. Sulla lista del direttore Petrachi è apparso il nome di Ugresic, che potrebbe aiutare a rendere più folto il pacchetto di centrocampisti del Torino, puntando su un profilo giovane con grande potenziale. Petrachi ha abituato, già nella sua passata esperienza granata, a questi acquisti, a questi giocatori giovani e semisconosciuti, che spesso si sono però rivelati nomi altrettanto interessanti.

Fisicità a centrocampo

Sicuramente Ugresic darebbe maggior spessore al centrocampo granata, aggiungendo oltre a un imponente Casadei, che conta di guadagnarsi una maglia da titolare fisso per il prossimo campionato, un altro profilo che non pecca dal punto di vista fisico, una delle sue caratteristiche principali. Si attende di vedere se l’operazione prenderà sviluppi concreti o se rimarrà solamente un’ipotesi.