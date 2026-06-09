Il pagellone del Torino dopo la stagione 2025/2026, Giovanni Simeone: con 11 gol segnati è il miglior marcatore granata

Come di consueto, a fine stagione in casa Torino è tempo di pagelloni di fine anno. Tocca adesso al numero 18 granata, il Cholito Giovanni Simeone. Arrivato in estate dal Napoli e in cerca di gol e minutaggio, è riuscito pienamente nel suo intento. Qui ha giocato e ha segnato, diventando il punto di riferimento offensivo in quest’annata comunque poco esaltante. Simeone è il miglior marcatore di questa stagione ed è anche l’unico ad essere arrivato in doppia cifra. Molti suoi gol sono risultati decisivi. Inoltre, ha dimostrato di avere la cattiveria agonistica adatta alla maglia che indossa, rappresentandone in pieno i valori senza mai mollare.

Doppia cifra e tante presenze

In totale per l’argentino 35 presenze tra Serie A e Coppa Italia. 32 in campionato e 3 in coppa. 0 gol e 0 assist in coppa, dove ha giocato meno. In campionato invece sono 11 gol e 2 assist. Nota di merito al solo cartellino giallo preso. Solo in due partite è stato in panchina dall’inizio alla fine. Due volte si è fermato per infortunio: la prima volta a novembre per un problema al bicipite femorale, poi a gennaio per una contusione. In totale 4 partite saltate per infortunio. Como e Lecce, sia all’andata che al ritorno per pura casualità.

Futuro lontano da Torino?

Per Simeone il futuro al Torino è tutto da decifrare. Il River Plate ha mostrato interesse per lui e Simeone non si è tirato indietro. Non ha mai detto che andrà lì, ma non ha nemmeno detto che resterà qui. Le sensazioni sono che possa partire in estate. Queste le ultime battute. Il presidente del River Plate ha detto: “Vogliamo Simeone”. Simeone ha risposto: “Sono molto legato al River: ci sono delle decisioni da prendere”. La speranza è che la sua avventura granata non finisca dopo una sola stagione. Ma le sensazioni portano a pensare che potrebbe essere così.

Presenze totali: 35

Gol: 11

Assist: 2

Cartellini gialli: 1

Cartellini rossi: 0



VOTO: 6.5