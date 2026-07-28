Il difensore è tornato dal ritiro della Fiorentina, prima di partire per Torino, dove è atteso in serata, domani le visite mediche

Pietro Comuzzo è pronto a vestire la maglia del Torino. Il difensore italiano, classe 2005 ha lasciato il ritiro della Fiorentina a Londra, ritornando subito a Firenze. Una volta arrivato lì è stato incerettato dai microfoni di Tuttomercatoweb a cui ha detto, in merito al Torino: “È una nuova esperienza“. Il centrale si prepara dunque a raggiungere Torino, dove è atteso in serata, per poi eseguire nelle giornata di domani le visite mediche.

Volti nuovi per la difesa granata

Dopo aver chiuso per Comert, che è atteso oggi a Torino per le visite mediche il Toro non ha perso tempo, chiudendo anche per Comuzzo, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Il giocatore classe 2005 è molto promettente, tanto che nella scorsa stagione la Viola aveva rifiutato per lui un’offerta da ben 30 milioni del Napoli. Dopo una stagione non entusiasmante per Comuzzo e per la Fiorentina è pronto a rilanciarsi in un nuovo ambiente, con il Torino e Abate che lo aspettano, per iniziare subito a lavorare con lui.