Il lituano termina la stagione con zero reti a referto, nonostante l’elevato minutaggio e i tanti chilometri corsi in campo

La stagione 2025/26 è giunta al termine ed ora di valutare le prestazioni dei granata: oggi è il turno di Gvidas Gineitis. Il lituano classe 2004 è stato protagonista di un’annata discontinua, che, tuttavia, lo ha visto quasi sempre in campo, a parte qualche leggero acciacco accusato tra Gennaio e Febbraio.

La sua stagione

Nella prima parte di stagione, sotto la gestione di Baroni il lituano non è riuscito a garantirsi sempre la titolarità, finendo spesso in panchina. La svolta è arrivata con il cambio di allenatore e l’arrivo di D’Aversa, con le prestazioni del centrocampista che sono andate in crescendo, permettendogli di diventare un punto fermo del centrocampo del tecnico ex Empoli. Negli ultimi mesi il lituano ha collezionato 11 presenze, saltando unicamente la trasferta di Cagliari, a causa di una squalifica per somma di ammonizioni. Il numero 66 quando è in campo si sacrifica molto per i compagni, soprattutto in fase di non possesso nel recupero palla. Rispetto alla scorsa stagione però, in cui aveva realizzato tre gol, quest’anno non è riuscito a ribadirsi in ottica realizzativa. Lo scorso anno, infatti, le sue reti erano state quasi sempre decisive, come nella vittoria contro il Milan e nei pareggi contro Fiorentina e Lazio.

La sua stagione quest’anno, nonostante gli zero goal segnati e un solo assist realizzato contro la Fiorentina, non può essere considerata totalmente negativa. Infatti il ragazzo ha ancora 22 anni e dunque tempo per migliorare ne ha, soprattutto in fase realizzativa, sperando che il nuovo allenatore possa valorizzare le sue qualità.

Presenze totali: 31

Gol: 0

Assist: 1

VOTO: 5.5