Esordio per il classe 2005 nella rappresentativa Under 21 contro l’Albania, condito anche dalla vittoria finale

Nella giornata di ieri, l’Italia Under 21 si è vista impegnata in una partita amichevole contro i pari età dell’Albania. Sulla panchina, in maniera forse temporanea, ha seduto Carmine Nunziata, vista la presenza di Baldini alla guida della nazionale maggiore. Partita vinta dagli azzurrini di misura per 1-0 con gol al 63′ di Calvani su assist di Alesi.

Debutto per Ciammaglichella

Giornata anche di debutti quella di ieri, con il granata Aaron Ciammaglichella che ha trovato la sua prima apparizione con l’Under 21, in seguito alle 6 messe a referto precedentemente con l’Under 20. Un esordio molto positivo per il classe 2005 che quest’anno ha avuto modo, seppur con poco minutaggio, di confrontarsi in un campionato duro e importante come la Serie B, nello specifico con la maglia della Juve Stabia di Ignazio Abate. Per lui spazio in campo per tutto il secondo tempo del match contro l’Albania, segnali molto positivi in vista della prossima stagione.