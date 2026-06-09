Continua la settimana delle amichevoli internazionali: oggi in campo il Cile di Maripan contro la Repubblica Democratica del Congo

Proseguono le sfide della rappresentative nazionali, comprese quelle che hanno tra i propri convocati alcuni giocatori di proprietà del Torino. Oggi in campo scenderà Guillermo Maripan: il centrale cileno sarà impegnato nella seconda amichevole di questo finale di stagione, dopo la sconfitta rimediata con il Portogallo. Oggi la sfida sarà contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma per le ore 18.