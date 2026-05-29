Tutte le informazioni sulle esperienze direttive dell’ex giocatore, che ora potrebbe diventare il nuovo allenatore della squadra granata

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Ignazio Abate è riuscito rapidamente a ritagliarsi uno spazio importante anche in panchina. L’ex difensore di Torino e Milan, oggi 39enne, è tornato sotto i riflettori grazie al lavoro svolto alla guida della Juve Stabia, protagonista di una stagione positiva e vicina al sogno Serie A.

La carriera da allenatore

La carriera da allenatore di Abate è iniziata nel 2021/2022 nelle giovanili del Milan. Dopo una prima stagione trascorsa nello staff tecnico, nella stagione successiva ha guidato il Milan YL per 19 partite, ottenendo una media di 2,16 punti a gara. Promosso poi sulla panchina dell’Under 19 rossonera, vi è rimasto per due stagioni, collezionando complessivamente 75 partite con una media di 1,75 punti conquistati a incontro. Terminata l’esperienza nel settore giovanile, Abate è approdato tra i professionisti alla Ternana nel 2024/2025, chiudendo la stagione con 35 partite allenate e una media di 2,06 punti a partita. La definitiva consacrazione è arrivata però nell’ultima annata sulla panchina della Juve Stabia: nel corso della stagione 2025/2026 ha guidato il club campano per 42 gare, distinguendosi per identità di gioco e risultati, con una media di 1,31 punti per incontro.

Il possibile ritorno a Torino

Prima di imporsi come uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama italiano, Ignazio Abate ha costruito una lunga carriera da calciatore, diventando uno dei volti del Milan degli ultimi anni. L’ex difensore ha infatti indossato la maglia rossonera per dieci stagioni consecutive, dal 2009 al 2019. Prima della definitiva consacrazione con il Milan, Abate ha però vissuto anche una parentesi al Torino. Nella stagione 2008/2009 vestì infatti la maglia granata, collezionando 19 presenze e 2 gol. Ora, a distanza di anni, il destino potrebbe nuovamente incrociare Abate e il Torino. Con il club granata alla ricerca di un nuovo allenatore, l’attuale tecnico della Juve Stabia potrebbe infatti avere l’occasione di esordire per la prima volta sulla panchina di una squadra di Serie A.