Il difensore è stato convocato da Maran per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo, convocato anche il lituano

Ardian Ismajli si prepara a vivere 2 partite con la nazionale albanese: il difensore del Torino è stato infatti convocato nella lista dei 27 giocatori scelti da Rolando Maran, tecnico della rappresentativa albanese, in vista delle due partite amichevoli che verranno a breve disputate contro Israele (il 3 giugno alle ore 20) e Lussemburgo (il 6 giugno alle ore 20). Il nuovo tecnico dell’Albania punta su di lui per il proprio ciclo alla guida della nazionale balcana.

Convocato anche Gineitis

Anche il calciatore lituano Gvidas Gineitis è stato convocato dalla propria nazionale guidata dal tecnico Edgaras Jankauskas. Per lui ottimi numeri in nazionale anche dal punto di vista realizzativo. In quest’occasione si prepara a sfidare prima la Lettonia (sabato 6 giugno alle 15) e poi una tra Isole Far Oer o Estonia. Tutto questo percorso sarà valido per la conquista della Baltic Cup.