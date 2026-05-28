Arrivato nel 2023 come giovane promessa, il difensore georgiano lascia dopo appena 13 presenze e una lunga serie di infortuni

Il prossimo 30 giugno 2026 si chiuderà l’esperienza di Saba Sazonov in maglia granata. Tre anni di contratto e appena 13 presenze ufficiali: più che di un’avventura, però, sarebbe corretto parlare di un vero e proprio calvario.

Arrivato dalla Dinamo Mosca nell’estate del 2023 come giovane prospetto poco più che ventenne, il centrale georgiano saluta a 24 anni con ancora tutta la carriera davanti, ma anche con la sensazione che il suo percorso ad alti livelli possa essersi interrotto prima ancora di decollare.

Le ultime presenze del centrale

In estate, il trasferimento del difensore georgiano al Getafe sembrava ormai definito, salvo poi sfumare all’ultimo momento. Per ritrovare la sua ultima presenza in Serie A bisogna tornare al 17 agosto 2024, nella gara inaugurale della scorsa stagione contro il Milan: una comparsa quasi simbolica, limitata ai due minuti finali del match.

Per quella ancora precedente, invece, bisogna risalire addirittura al 16 marzo 2024, quando disputò appena sette minuti contro l’Udinese. In tre stagioni in granata, Sazonov ha accumulato soltanto 350 minuti complessivi, condizionato soprattutto da una lunga serie di infortuni gravi.

Gli infortuni del classe 2002

La rottura del legamento crociato all’inizio della scorsa stagione – trascorsa in prestito all’Empoli – e il successivo problema al menisco hanno infatti compromesso il percorso del georgiano al Toro, una delle scommesse di mercato firmate Vagnati.

L’unico vero segnale incoraggiante è arrivato lo scorso giugno con l’Under 21 della Georgia, quando è riuscito a giocare due partite consecutive per intero: un traguardo che non raggiungeva addirittura dai tempi della Dinamo Mosca, all’inizio del 2023.