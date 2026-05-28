Trovatosi titolare a sorpresa ha saputo sfornare diverse prestazioni importanti, ma per il futuro non è la prima scelta granata

Nell’ennesima stagione da metà classifica del Torino, nuovamente caratterizzata da una dubbia programmazione societaria e risultanti deludenti dentro al campo, Alberto Paleari ha risposto presente alla chiamata prima di Baroni e poi di D’Aversa. Il portiere classe 1992 partiva come portiere di riserva, ma vista lo scarso rendimento di Israel, si è poi trovato a ricoprire il ruolo da titolare per ben 32 partite in tutta la stagione.

La sua stagione

Il suo apporto è sicuramente stato rilevante, ottime parate, una leadership notevole ed esperienza a servizio dei compagni. Per lui una statistica sicuramente positiva sono le 10 reti inviolate realizzate, di cui 9 in campionato e 1 in Coppa Italia (risultato identico a quello di Milinkovic-Savic nella passata stagione). Tuttavia, il Torino resta la seconda peggior difesa della classe (peggio solo il Pisa) con ben 62 reti incassate, e Paleari non può quindi estraniarsi dalle colpe di questo dato. Parecchie prestazioni altalenanti, alcune con parate eclatanti e in grado di salvare il risultato a favore, altre con interventi non puliti e gol subiti evitabili. La stagione del portiere ex Benevento è comunque da ritenersi sufficiente, anche perché si trattava della prima in Serie A (campionato in cui, fino a prima di quest’annata, Paleari contava solo 4 presenze). Resta di fatto che, in vista della prossima stagione del Torino – che aspira a fare quel salto di qualità di cui si parla da decenni – tra i pali potrebbe servire maggior qualità e un profilo di prospettiva in grado di poter rappresentare presente e futuro per i granata.

Presenza totali: 32

Gol subiti: 48

Clean sheet: 10

Rigori parati: 0

Voto: 6.5