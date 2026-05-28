Lo spagnolo è l’esterno sinistro vero e proprio che mancava dai tempi di Ansaldi, ora il club vorrà riscattarlo ma a cifre inferiori

Una stagione, la 2025/26, che per il Toro è stato sali scendi (più scendi che sali) di emozioni, una retrocessione che per un periodo incombeva sui granata, che poi si è trasformata in una salvezza tranquilla, ma adesso il tifo granata chiede di più. Per ottenere quindi questo salto di qualità serve ripartire da dei punti fermi della rosa, da chi ha realmente dimostrato di aver quel qualcosa in più. In questa lista di giocatori non può mancare Rafa Obrador, esterno sinistro in prestito con diritto di riscatto dal Benfica, che con il Torino ha fatto molto bene in questi primi 5 mesi con i granata.

L’esterno che mancava

Obrador ha finalmente ricoperto un vuoto che, nella posizione di esterno sinistro, continuava a dare problemi fin dall’addio di Cristian Ansaldi nell’estate del 2022. Ora il Toro ha un esterno di spinta, un esterno che crossa bene, che punta l’uomo e cerca l’uno contro uno. Ovviamente c’è potenziale di crescita, specialmente nella fase difensiva, dove il 33 ha tanto da migliorare, ma rinunciare al classe 2004 rischierebbe di rivelarsi un errore che il Torino non può permettersi di compiere in questo momento, sia in vista della costruzione di una rosa competitiva, sia per via di un ambiente in piena contestazione nei confronti della società.

Dubbi sul costo del riscatto

Tuttavia, come di consueto, c’è uno scoglio importante da superare quando si punta ad acquistare un giocatore evidentemente di livello: il prezzo. Il costo del riscatto di Obrador è pari a 9 milioni di euro, una richiesta che (considerando come il club granata ha da sempre approcciato questa formula d’acquisto) il Torino chiederà sicuramente di abbassare. Di per sé non è da escludere che il Benfica possa scendere nel prezzo di circa un paio di milioni, ma il problema più grande lo crea il Real Madrid. I Blancos sono i precedenti proprietari del cartellino di Obrador e hanno diritto al 50% del prezzo che il Torino andrebbe a pagare al Benfica, motivo per cui i portoghesi difficilmente abbasseranno di molto le pretese, in modo da non perdere ulteriori introiti che possono derivare dalla cessione del calciatore. Si attendono novità sulla questione nelle prossime settimane, con le casse granata che sono chiamate a fare uno sforzo, per così dire, per aggiudicarsi le prestazioni dello spagnolo.