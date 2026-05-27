A stagione terminata sono numerosi i calciatori del Torino che lasceranno la squadra a parametro zero per via della scadenza del contratto

La stagione 2025/26 è terminata e a breve inizierà la sessione di calciomercato estivo, finestra che vedrà la partenza a parametro zero di diversi giocatori del Torino, che lasceranno la squadra al termine del loro contratto, che scadrà a breve. Inoltre, diversi nomi di questa lista rappresentano alcune zavorre economiche importanti per le casse granata, soldi che il tifo granata auspica possano essere successivamente investiti per rinforzi adeguati e mirati a portare il Torino in più nobili della classifica di quelle raggiunte in questi ultimi anni.

Torino, i giocatori in scadenza di contratto

Tra le uscite più importanti quelle di Lazaro e Maripan. L’esterno austriaco finisce la sua esperienza in granata al termine di 4 lunghi anni in cui le prestazioni del numero 20 hanno quasi sempre evidenziato evidenti lacune. Fatta eccezione per l’annata con Vanoli dov’è si è classificato addirittura come miglior assistman della squadra (7 gli assist forniti), le altre 3 stagioni sono state al quanto deludenti; una forte predisposizione al retropassaggio e una scarsa ricerca dell’uno contro uno. Il difensore cileno, invece, ha rappresentato un pilastro portante della difesa del Torino 24/25, perdendo però il posto a favore di Ismajli nell’annata appena conclusa; le sue caratteristiche atletiche non hanno convinto e si opterà per la separazione dal club.

Oltre a loro usciranno a parametro zero anche Sazonov, Savva e Tameze. Il primo non ha mai avuto spazio nei suoi 3 anni a Torino, con sole 13 presenze messe a referto, e ha passato quest’ultimo campionato di Serie A fuori dalla lista del club. Savva, nonostante avesse anche trovato il primo gol nei grandi sotto la guida di Juric nella stagione 23/24, ha poi perso due annate intere per via di una brutta lesione al tendine rotuleo: anche lui lascerà il Toro. Infine, il centrocampista camerunese lascia il completo granata dopo 3 anni in cui l’ha indossato in qualunque posizione del campo, alternando sempre tra centrocampo e difesa e fornendo alternative in più ai tecnici che l’hanno allenato, ma la separazione a fine stagione era inevitabile: quest’anno è parzialmente rimasto fuori dal progetto, specialmente con D’Aversa.

Il caso Ilkhan

In scadenza ci sarebbe stato anche il talento turco classe 2004 Emirhan Ilkhan, che quest’anno, per la prima volta, è riuscito a prendere le redini della regia del centrocampo granata (seppur con una scarsa continuità di minutaggio dovuta alle scelte degli allenatori). Per lui il Torino ha ieri esercitato l’opzione del contratto che ha permesso di prolungare la permanenza del numero 6 per un’altra stagione: dunque Ilkhan non lascerà Torino.