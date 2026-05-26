Arrivati alla conclusione della stagione, è ora arrivato il momento di eseguire il bilancio su quanto mostrato nel corso dell’anno

Conclusa la stagione del Torino, caratterizzata da numerosi alti e bassi, i granata sono comunque riusciti a conquistare la permanenza in categoria, un traguardo che non appariva affatto scontato prima dell’arrivo di D’Aversa. Con il suo insediamento in panchina, infatti, la squadra ha cambiato passo, invertendo la rotta e ritrovando continuità di risultati, soprattutto tra le mura amiche, dove sono arrivate prestazioni convincenti e punti pesanti, senza disdegnare alcune soddisfazioni anche in trasferta.

Giunti ora al termine della stagione, è quindi il momento di tracciare un bilancio complessivo dell’annata granata, tra difficoltà iniziali e una risalita che ha permesso al Torino di centrare l’obiettivo minimo stagionale. Per questo, nel sondaggio di oggi vi chiediamo: “Che voto date alla stagione del Torino?”

Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

Che voto date alla stagione del Torino? 4

5

6

7

8 Guarda i risultati

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