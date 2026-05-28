La netta maggioranza dei lettori valuta da 4 e da 5 la stagione granata 2025/26; solo il 18% ha votato il 6

Conclusa la stagione granata, è tempo di bilanci, anche se le riflessioni sull’annata erano iniziate già da diverso tempo. L’esonero di Baroni, le contestazioni della piazza e un malcontento sempre più diffuso hanno infatti segnato il cammino del Toro nella Serie A 2025/26 fin dalle prime settimane.

L’80% dei nostri lettori ha assegnato un voto insufficiente alla stagione nel sondaggio proposto dalla redazione. A prevalere nettamente è stato il 5, scelto dal 45% dei votanti, seguito dal 4 con il 35%.

Il 18% dei lettori ha invece giudicato sufficiente l’annata granata, assegnando un 6. Solo una minima parte si è spinta oltre la sufficienza: appena l’1% ha votato 7 e un altro 1% ha scelto l’8.