Pensate sia stato giusto contestare il 4 maggio a Superga, nella giornata del Grande Torino?

A Superga la squadra è stata accolta da fischi e contestazione dei Torino Hooligans: un clima diverso dal solito all’arrivo dei giocatori, senza che fosse presente Cairo, per il secondo anno consecutivo lontano dal Colle. Credete sia stato giusto contestare il 4 maggio davanti alla Basilica? O pensate che un luogo così sacro, oltretutto nella giornata dedicata all’omaggio agli Invincibili, non dovesse contemplare una protesta? Ditelo nel nostro sondaggio.

Fischi e contestazione a Superga: siete d'accordo? Sì

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