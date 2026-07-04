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Alla maggioranza dei lettori di Toro.it piace la nuova maglia del Torino per la stagione 2026/2027. Il 34% la boccia

Dopo il rilascio ufficiale della nuova divisa di casa che i giocatori granata indosseranno per la prossima stagione, è stato chiesto ai nostri lettori un loro parere circa l’estetica della maglia e questi sono i risultati: la maggioranza dei nostri lettori (66%) ha votato a favore mentre il restante 34% ha bocciato il kit casalingo.

Dettaglio prima maglia 26/27
Dettaglio prima maglia 26/27


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ultimo aggiornamento: 04-07-2026

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4 Commenti
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valter1
valter1
54 secondi fa

Frega poco della maglia, interessa di più la squadra…..

Berggreen
Berggreen
55 minuti fa

La prima venduta è stata personalizzata col numero 008.

Scimmionelli
Scimmionelli
33 minuti fa
Reply to  Berggreen

Eh lo so che tu avresti preferito la 03. Quindi… ciupa tordo!

Berggreen
Berggreen
32 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ma hai la coda di paglia?

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