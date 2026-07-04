Alla maggioranza dei lettori di Toro.it piace la nuova maglia del Torino per la stagione 2026/2027. Il 34% la boccia
Dopo il rilascio ufficiale della nuova divisa di casa che i giocatori granata indosseranno per la prossima stagione, è stato chiesto ai nostri lettori un loro parere circa l’estetica della maglia e questi sono i risultati: la maggioranza dei nostri lettori (66%) ha votato a favore mentre il restante 34% ha bocciato il kit casalingo.
Frega poco della maglia, interessa di più la squadra…..
La prima venduta è stata personalizzata col numero 008.
Eh lo so che tu avresti preferito la 03. Quindi… ciupa tordo!
Ma hai la coda di paglia?