Alla maggioranza dei lettori di Toro.it piace la nuova maglia del Torino per la stagione 2026/2027. Il 34% la boccia

Dopo il rilascio ufficiale della nuova divisa di casa che i giocatori granata indosseranno per la prossima stagione, è stato chiesto ai nostri lettori un loro parere circa l’estetica della maglia e questi sono i risultati: la maggioranza dei nostri lettori (66%) ha votato a favore mentre il restante 34% ha bocciato il kit casalingo.

Dettaglio prima maglia 26/27



