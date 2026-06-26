Il Torino ha rinnovato il contratto al tecnico della squadra Primavera, Francesco Baldini, fino al 30 giugno 2028

In data odierna, la società granata ha annunciato il rinnovo dell’allenatore del Torino primavera, Francesco Baldini, al termine di una buona stagione del tecnico. Il rinnovo prevede un prolungamento del contratto per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2028. A tal proposito, vogliamo sapere quale sia il vostro parere: siete d’accordo con la scelta della società di rinnovare il contratto a Baldini? Fatecelo sapere nel sondaggio qui sotto.

Siete soddisfatti della conferma di Baldini come allenatore della Primavera? Sì

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