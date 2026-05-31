La maggioranza dei lettori che hanno partecipato al sondaggio confermerebbe il tecnico granata: parità assoluta tra Aquilani e Abate

Nel recente sondaggio lanciato da Toro.it, abbiamo chiesto ai lettori quali fossero i desideri in vista della prossima stagione.

In particolare, il tema principale ha riguardato la panchina granata, con la domanda su chi dovrebbe essere il tecnico alla guida del Torino per la prossima stagione. A prevalere è stato D’Aversa, che ha raccolto il 48% delle preferenze. Il 20% dei votanti, invece, ha espresso la volontà di vedere profili diversi rispetto alle opzioni proposte. Alle sue spalle si piazzano Abate e Aquilani, entrambi con il 13% delle preferenze, mentre il 5% dei lettori sogna un ritorno di Ivan Juric sulla panchina granata.