La maggioranza dei lettori che hanno partecipato al sondaggio confermerebbe il tecnico granata: parità assoluta tra Aquilani e Abate
Nel recente sondaggio lanciato da Toro.it, abbiamo chiesto ai lettori quali fossero i desideri in vista della prossima stagione.
In particolare, il tema principale ha riguardato la panchina granata, con la domanda su chi dovrebbe essere il tecnico alla guida del Torino per la prossima stagione. A prevalere è stato D’Aversa, che ha raccolto il 48% delle preferenze. Il 20% dei votanti, invece, ha espresso la volontà di vedere profili diversi rispetto alle opzioni proposte. Alle sue spalle si piazzano Abate e Aquilani, entrambi con il 13% delle preferenze, mentre il 5% dei lettori sogna un ritorno di Ivan Juric sulla panchina granata.
Ha fatto il massimo che poteva fare con questa banda,si è dimostrato un professionista, detto ciò, cambia un cazz, comunque non vorrei mai al suo posto Abate, altro lecchino della prima ora.
A me stava già sul caxxo da giocatore…
Come hai scritto tu, un altro lecchino