I sostenitori della squadra granata sono divisi sulla decisione di contestare la squadra a Superga: il 55% non è d’accordo

A seguito della contestazione avvenuta a Superga da parte dei tifosi granata, che ha polarizzato il mondo Toro tra chi l’ha reputata corretta e chi meno, abbiamo chiesto un parere ai nostri lettori. Dall’esito non emerge una netta maggioranza, ma quanto basta per decretare quello che è il parere generale: il 55% dei lettori non è d’accordo con l’iniziativa, mentre il restante 45% l’appoggia.