I sostenitori della squadra granata sono divisi sulla decisione di contestare la squadra a Superga: il 55% non è d’accordo
A seguito della contestazione avvenuta a Superga da parte dei tifosi granata, che ha polarizzato il mondo Toro tra chi l’ha reputata corretta e chi meno, abbiamo chiesto un parere ai nostri lettori. Dall’esito non emerge una netta maggioranza, ma quanto basta per decretare quello che è il parere generale: il 55% dei lettori non è d’accordo con l’iniziativa, mentre il restante 45% l’appoggia.
legittima e sacrosanta, checché ne dicano i perbenisti del kz !
un pagliaccio prenditore e degranatizzatore di merd@ come carie e le sue liquamose propaggini si possono e si devono contestare sempre e ovunque, e ad oltranza !
Assolutamente giusta!!
Si si siamo tutti fricchettoni!!! Sta mer da ci caga in faccia da 20 anni e dovremmo pure dire che e’ cioccolato…ma fottetevi voi e chi non ve lo dice. QUALUNQUE contestazione e’ legittima e benvenuta..serve?, non serve? Chissenefotte! Questo di TORO non ha nulla! Lo schifo e’ che ste… Leggi il resto »