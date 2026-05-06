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I sostenitori della squadra granata sono divisi sulla decisione di contestare la squadra a Superga: il 55% non è d’accordo

A seguito della contestazione avvenuta a Superga da parte dei tifosi granata, che ha polarizzato il mondo Toro tra chi l’ha reputata corretta e chi meno, abbiamo chiesto un parere ai nostri lettori. Dall’esito non emerge una netta maggioranza, ma quanto basta per decretare quello che è il parere generale: il 55% dei lettori non è d’accordo con l’iniziativa, mentre il restante 45% l’appoggia.

(EDITORS NOTE: Image was created with a drone.) General view show Basilica of Superga. On May 4, 1949, an airplane carrying the Grande Torino football team from Lisbon to Turin crashed into a wall of the Basilica of Superga over a hill near Turin killing members of the team. The 71th Annual commemoration of the Superga tragedy is celebrated respecting restrictions imposed by Italian government due COVID-19 coronavirus crisis.
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ultimo aggiornamento: 06-05-2026

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mavafancairo
mavafancairo
8 minuti fa

legittima e sacrosanta, checché ne dicano i perbenisti del kz !
un pagliaccio prenditore e degranatizzatore di merd@ come carie e le sue liquamose propaggini si possono e si devono contestare sempre e ovunque, e ad oltranza !

Last edited 5 minuti fa by mavafancairo
ricki
ricki
28 minuti fa

Assolutamente giusta!!

Loris Batacchi
Loris Batacchi
37 minuti fa

Si si siamo tutti fricchettoni!!! Sta mer da ci caga in faccia da 20 anni e dovremmo pure dire che e’ cioccolato…ma fottetevi voi e chi non ve lo dice. QUALUNQUE contestazione e’ legittima e benvenuta..serve?, non serve? Chissenefotte! Questo di TORO non ha nulla! Lo schifo e’ che ste… Leggi il resto »

Fischi e contestazione a Superga: siete d’accordo?