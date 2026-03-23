I sostenitori della squadra granata sono divisi perfettamente in parità sulla decisione dei tifosi organizzati di presenziare al derby

A seguito del recente comunicato della Maratona, dal quale è emerso che i gruppi organizzati presenzieranno all’ultima gara casalinga della stagione allo stadio Olimpico Grande Torino, in occasione del Derby della Mole, abbiamo chiesto ai lettori se condividessero questa decisione. Dall’esito del sondaggio non emerge una maggioranza netta: i pareri risultano perfettamente divisi, con il 50% dei votanti favorevole e il restante 50% contrario.

Resta dunque confermata la linea annunciata: i tifosi organizzati continueranno a disertare le gare casalinghe del Torino, fatta eccezione per l’ultima partita di campionato, quando torneranno sugli spalti esclusivamente per la sfida contro la Juventus.