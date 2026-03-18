La comunicazione della Curva Maratona sulla contestazione: il tifo ci sarà solo l’ultima giornata, in occasione del derby

La protesta continuerà ancora, per tutte le gare interne del campionato. Tranne una, il derby. In quella occasione la tifoseria granata occuperà la Maratona: sarà l’unica sfida in cui il tifo organizzato sarà presente. Per il resto, invece, la Curva diserterà lo stadio come già accaduto nelle ultime quattro partite casalinghe. “Al derby entreremo, per noi e la nostra gente e i nostri colori. Non è una contraddizione”. Non ci saranno invece i Torino Hooligans, che hanno già comunicato che non torneranno indietro neppure in occasione della sfida alla Juventus.

Ecco il comunicato: