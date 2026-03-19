Deferito in stato di libertà l’uomo che lo scorso 6 marzo, a Masio, si è reso autore di scritte contro il presidente del Torino

Sarebbe un uomo di 72 anni, del torinese, l’autore delle scritte comparse a Masio il 6 marzo scorso contro il presidente del Torino Urbano Cairo. Lo riporta La Stampa: secondo il quotidiano i carabinieri avrebbero individuato l’autore grazie alle riprese dalle telecamere. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà al termine delle indagini condotte dai militari della Stazione di Oviglio con il supporto della Compagnia di Alessandria. L’accusa è di deturpamento e diffamazione aggravata: per l’uomo confermato il Daspo per due anni. Sull’accaduto, pochi giorni fa, era intervenuto lo stesso presidente Cairo, condannando l’accaduto.