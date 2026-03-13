Le parole del presidente Cairo dopo la vittoria per 4-1 del Torino contro il Parma, arrivata nuovamente in uno stadio semi-vuoto

Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo dopo la vittoria dei granata per 4-1 contro il Parma di Cuesta. Il presidente ha assistito al match dallo stadio, uno stadio lasciato vuoto proprio per contestare la sua gestione societaria in questi 20 anni di presidenza.

Le parole del presidente Cairo

Il presidente, si è espresso così: “La partita l’avete vista e siamo contenti. Oggi vorrei parlare di altro…Quelle scritte che sono state fatte sono una roba veramente brutta, ci sono bambini che le vedono, ricordiamoci che stiamo parlando del gioco del calcio. C’è un presidente che ha messo decine di milioni in questi anni, arrivare a dire queste cose è veramente brutto e sono dispiaciuto per chi l’ha fatto, persone messe male. I bambini a Masio o Quattordio vedono queste cose, mentre in giro ci sono le guerre, che sono cose molto più brutte di queste. Poi secondo me qualcuno di voi giornalisti è responsabile, perché ho visto in un giornale che non nomino cose assurde. Clausole su Zapata, D’Aversa che lavora per Juric, tutte frasi per creare dissapori. E questi sono tifosi del Toro, alcuni di loro forse vogliono il male del Toro. I presidenti possono cambiare, io prima o poi venderò il Toro ad un altro ma, se questo è l’ambiente, poco può cambiare”.