Il tecnico granata ha commentato così il pareggio conquistato dalla sua squadra al termine di un incontro combattuto

D’Aversa ha commentato così la prestazione del Torino al termine dei 90 minuti: “Per quanto riguarda le ultime prestazioni fuori casa abbiamo fatto risultati. Con i cambi abbiamo cambiato anche l’atteggiamento. Merito all’Inter che ci ha messo in difficoltà e fatto girare a vuoto ma nel secondo tempo siamo entrati con una mentalità diversa. Indipendentemente dal pareggio sono rientrato negli spogliatoio gratificato della nostra prestazione. Simeone è un giocatore cattivo, fa sempre la cosa giusta nel momento giusto. Una spinta molto importante l’ha data l’ingresso di Duvan, è un giocatore molto importante per noi. Njie nonostante sia un ragazzo molto giovane ha delle qualità importanti. La spinta oltre al cambio di atteggiamento l’hanno data anche i subentrati”.

La conferenza stampa

“Coraggioso no, nel primo tempo abbiamo commesso degli errori, detto questo nel secondo tempo siamo rientrati con un atteggiamento diverso con una prestazione importante, per il cambio di atteggiamento e per il contributo dato da chi entrato. Se fossimo stati più convinti avremmo potuto anche ribaltarla. Nei numeri hanno fatto più possesso ma i ragazzi hanno fatto una prestazione superiore ai futuri campioni d’Italia”.