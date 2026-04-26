L’attaccante del Torino ha commentato così il pareggio ottenuto in rimonta contro l’Inter al termine di una prova combattuta

Le parole di Duvan Zapata al termine di Torino-Inter 2-2, in cui il Toro ha rimontato l’Inter e il colombiano è ritornato a calcare il terreno di gioco dopo il proprio infortunio.

Le parole di Duvan Zapata

Zapata ha commentato così il recente pareggio ottenuto contro l’Inter:

“Siamo andati vicino anche a vincerla, siamo stati bravi a tenere duro contro una squadra che sta per vincere il campionato”.

Parlando poi di un anno fa, quando Zapata piangeva per la maglia granata ecco come il capitano pensa di ripartire da questa situazione:

“Non solo io devo ricostruire, ma tutti ne abbiamo bisogno: calciatori, tifosi e club, senza uno di questi 3 non si costruisce nulla, iniziamo a finire bene questa stagione particolare e complicata. Adesso siamo qui a parlare di una grande prestazione e dobbiamo continuare così per arrivare pronti nel modo migliore al derby dell’ultima giornata”.

Sull’impatto che ha avuto D’Aversa dal suo arrivo in granata: “Dal suo arrivo ci ha dato tante cose positive, sia dento che fuori dal campo. All’inizio della partita abbiamo fatto un po’ di fatica ma poi ci siamo ripresi. Questa è la cosa importante di oggi”.