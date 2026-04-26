Il play di centrocampo, tornato titolare dopo diverse settimane ha condotto una buona partita contro la prima della Serie A

Il centrocampista granata Emirhan Ilkhan ha parlato al termine della clamorosa rimonta del Torino contro l’Inter, in cui i granata hanno riacciuffato il 2-2 da una situazione di doppio svantaggio. Il turco classe 2004 è stato premiato come MvP del match, grazie a giocate di qualità, compresa quella che ha portato il Cholito Simeone davanti a Sommer in occasione dell’1-2 granata.

Le parole del turco

Ilkhan ha commentato così il pareggio ottenuto contro l’Inter, specialmente ricordando le parole di Simeone che a settembre definiva il turco come il migliore giocatore del Toro: “Dopo 3 settimane sono tornato a giocare, oggi mi sono sentito bene e sono molto contento di avere in squadra Giovanni e di giocare al Toro. Sono felice per questa rimonta in cui non abbiamo mai mollato”.

Oggi Ilkhan ha giocato anche davanti al suo idolo Calhanoglu, possibile futuro compagno di nazionale: “Sono felice di aver giocato così davanti a Calha, che è emblema della mia nazionale turca, dopo la partita gli ho chiesto la maglia”.