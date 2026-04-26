Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino in trasferta: nerazzurri rimontati dai granata

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Torino, in cui i nerazzurri sono stati rimontati dai granata, inizialmente sotto di 2 gol grazie alle reti di Thuram e Bisseck. Decisivi i gol di Simeone e Vlasic, ma l’Inter può ancora festeggiare lo scudetto davanti ai propri tifosi nella prossima giornata contro il Parma.

Le parole di Chivu

Riguardo le mancanze dell’Inter nel finale di gara questo è il pensiero di Chivu:

“Diamo merito al Toro che ci ha creduto dopo il 2-0 mettendoci in difficoltà quando tutto sembrava sotto controllo. Il 2-0 doveva darci serenità, ma abbiamo subito il contraccolpo dell’1-2, loro ci hanno messo l’anima. Bravi i miei a stare in partita fino all’ultimo, ma oggi il merito va all’avversario. Ci hanno messo in difficoltà con l’energia”.

Chivu ha anche parlato delle situazione extra campo che hanno riguardato l’Inter negli ultimi giorni, specificando come queste non abbiano influenzato la squadra:

“Io faccio l’allenatore e preparo le partite di Serie A, con D’Aversa il Toro è cresciuto e chi oggi è subentrato ha fatto il possibile, alla fine dovevamo fare 4 punti in 5 partite e ora 3 in 4 e se qualcuno pensa sia semplice vincere in partite che sono semplici sulla carta si sbaglia. Parlo per esperienza personale perché ho vissuto situazioni in cui abbiamo rischiato di perdere scudetti così, ma noi rimaniamo sereni e puntiamo al nostro sogno”.

Domenica potrà arrivare la partita giusta davanti alla gente nerazzurra, ecco il pensiero di Chivu:

“Sono focus sul mio lavoro e il mio dovere, trovare la motivazione da trasmettere ai ragazzi per coronare il nostro sogno ottenuto con il duro lavoro di tutti. Penso a portare a casa uno degli obiettivi di inizio stagione e devo trasmettere serenità e ambizione, voglia e fame saranno decisive. Il resto conta poco”.

Infine, Chivu ha parlato del rigore assegnato al Toro:

“Mi mancavano gli occhiali e non ho visto il monitor. Io non parlo degli arbitri e non voglio perdere tempo a pensarci. Il merito è del Toro”.