Le pagelle dei giocatori del Torino dopo il 2-2, ottenuto in casa contro i futuri campioni d’Italia dell’Inter

PALEARI 6: prima parata al 14′ dove blocca un colpo di testa morbido di Bisseck. Poi Bonny lo impegna al 20′ con un tiro rasoterra: bloccato. Sul gol di Thuram fa per uscire ma poi prova a coprire lo specchio. Nel secondo tempo fa una bella parata sul sinistro di Dimarco dopo solo un minuto. Al 16′ nulla può sul gol di Bisseck. Nel finale è lucido negli interventi.



COCO 5: dopo otto minuti il numero 23 sbaglia un rigore in movimento sparando alto in area un appoggio di Vlasic. Alla mezz’ora sbaglia due passaggi elementari. Brutta partita e infatti viene sostituito. (st 8′ MARIANUCCI 6.5: entra benissimo in partita e spinge).



ISMAJLI 6: dopo la squalifica il difensore albanese torna titolare. Chiude benissimo su Zielinski ed evita il 2-0 a fine primo tempo. Troppo solo Bisseck nel colpo di testa del 2-0. Poi però fa partire l’azione del gol di Simeone. Il migliore dei tre titolari.



EBOSSE 5.5: sulla sinistra ha il compito di contenere Thuram. Se lo perde al minuto numero 23 in occasione del suo gol del vantaggio, di testa. Nella ripresa chiude su Darmian ed evita il raddoppio. Ammonito al 40′. Cresce nel corso della partita.



LAZARO 5: l’esterno austriaco torna titolare sulla destra vista l’assenza di Pedersen. Rispetto a lui è meno offensivo e si vede. Dimarco fa assist per Thuram e lo sovrasta. Non un felice ritorno, partita difficile. Esce tra i fischi. (st 8′ NJIE 6.5: sfiora il 2-2 calciando in area con il sinistro. Ottimo ingresso e buona prova).



ILKHAN 6.5: il giovane centrocampista granata viene preferito a Casadei. Tocca molti palloni e si fa vedere tra le linee. Bisseck in occasione del 2-0 salta nella zona sua e di Ismajli. Assist per Simeone dopo un ottimo scambio con lui. Resta in campo 90 minuti.



GINEITIS 5.5: l’Inter fa la partita e il lituano gioca molto basso. Non incide nella partita. (st 22′ CASADEI 6: fa il suo in mezzo al campo).



OBRADOR 6.5: nel corso del primo tempo fa fatica ad arrivare sul fondo per crossare. Al 38′ svirgola un pallone che poteva essere interessante. Nella ripresa invece è straripante sulla sua fascia.



VLASIC 7: l’unica luce in fase offensiva del Torino. Si muove, prova ad inventare ed è l’unico che con la sua tecnica regge l’urto dell’avversario. Il suo rigore, che vale il 2-2, è letteralmente perfetto. Il migliore in campo.



ADAMS 5: mai pericoloso nel primo tempo. Anche nel secondo tempo. Nulla da segnalare. (st 22′ ZAPATA 6.5: causa il fallo da rigore su Carlos Augusto con il suo colpo di testa).



SIMEONE 6.5: gioca più palloni rispetto al compagno di reparto nella prima frazione, ma non arriva mai al tiro in porta. Al 25′ del secondo tempo fa un grande gol superando Sommer con uno scavetto. Ha rivitalizzato i granata. (st 45′ TAMEZE: SV).

D’AVERSA 7.5: chapeau. Sotto di due gol, in uno stadio pieno di tifosi ospiti. Per il resto della stagione, prima del suo arrivo, qui si era abituati alle goleade. E invece no: che grinta e che squadra dopo i cambi. Si sta meritando il posto. Ammonito a 10 minuti dalla fine.