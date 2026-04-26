Sintesi e commento di Torino-Inter / A Thuram e Bisseck rispondono Simeone e Vlasic, i granata la ribaltano

Torino-Inter si gioca in uno stadio Olimpico Grande Torino che è colorato a tinte nerazzure per via dell’assenza del tifo organizzato granata (causa protesta contro la presidenza Cairo) e grazie alla numerosissima presenza di tifosi dell’Inter. La partita, fino al gol di Simeone, è una rapida sintesi della stagione granata, una stagione che come la partita contro i nerazzurri è stata caratterizzata da troppa sufficienza, dai passaggi e i gesti tecnici, a una mentalità a tratti troppo arrendevole. Poi però, il gol del Cholito, frutto di una combinazione di pura tecnica con Ilkhan ha scosso l’animo e l’orgoglio granata, che su calcio di rigore, con Vlasic la ribaltano da 0-2 a 2-2. Di seguito la sintesi del match.

Torino-Inter: il primo tempo

L’aggressione importante dell’Inter e il gioco sulle fasce sembra spaventare fin da subito il Toro, e al 7′ Akanji ha già subito la prima palla gol del match sugli sviluppi di corner, con il cross di Sucic che trova la testa del compagno a sfiorare lo 0-1 sul secondo palo. All’8′ però, il Toro si risveglia subito e Coco ha una palla gol ghiottissima sul limite dell’area con visuale libera davanti a sé, il guineano la spara lontanissima dalla porta di Sommer. Subito dopo ecco Vlasic che si mette in proprio e crea nuovi presupposti per il gol in area nerazzurra, non trovando però la zampata di Simeone nel cuore dell’area piccola. Al 19′ ci può riprovare il Toro con Gineitis che addomestica male un pallone sul limite dell’area e perde il tempo per la conclusione al volo; subito dopo squillo nerazzurro in contropiede con il destro di Bonny disinnescato senza difficoltà da Paleari.

Al termine del 23′ arriva però il gol che sblocca il risultato da parte di Marcus Thuram, Dimarco crossa dal limite dell’area e trova l’inserimento del francese, che batte un Paleari che, con più di qualche indecisione, aveva cercato un’uscita non d’aiuto nell’evitare il gol avversario. Lo scivolone di Lazaro sul tentato cross al 28′ è il riassunto del primo tempo del Toro poca, troppo poca concentrazione. Sempre su traversone, al 33′ ci prova Bonny a due passi da Paleari, ma l’impatto con il pallone non è ottimale e la sfera termina alta sopra la traversa. Al 40′ decisiva la scivolata di Ismajli a fermare uno Zielinski lanciato a rete. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sullo 0-1 per l’Inter.

Torino-Inter: il secondo tempo

Pronti via subito doppia chance per l’Inter, prima con Dimarco fermato da un super Paleari e sulla ribattuta per Darmian, anticipato all’ultimo da Ebosse. All’8′ esce Lazaro tra i fischi ed entra Njie, spazio anche a Marianucci al posto di Saul Coco. Poco dopo l’Inter ci riprova con Thuram, salva tutto Ismajli che devia la conclusione in calcio d’angolo. Proprio su quell’angolo l’Inter trova lo 0-2, grazie all’incornata di Yann Bisseck, da rivedere la marcature granata. L’Inter sigla il suo 24° gol su palla inattiva in questa stagione. Al 22′ D’Aversa inserisce Duvan Zapata (al ritorno dall’infortunio) e Casadei, togliendo dal campo Adams e Gineitis. Subito dopo, ancora Ismajli a salvare il Toro in questo caso dallo 0-3 di Esposito, con una scivolata rischiosissima ma pulita. Al 70′ il super gol del Torino, Simeone triangola in maniera favolosa con Ilkhan e con uno splendido tocco morbido scavalca Sommer per l’1-2 granata. Lo stesso Simeone su assist di Marianucci sfiora il pari poco dopo. Al 26′ Njie si ritrova in area di rigore la palla del 2-2, ma Sommer sforna una parata clamorosa. Dopo un lungo check al VAR, Mariani opta per assegnare calcio di rigore per il Torino per fallo di mano di Carlos Augusto dopo un colpo di testa di Zapata. Al 33′ Vlasic si presenta sul dischetto e batte Sommer, che pur intuendo l’angolo non riesce a parare la conclusione angolata del croato. L’arbitro, nel finale, assegna 5′ di recupero che terminano senza ulteriori svolte. Finisce 2-2 e il Toro conquista la salvezza matematica.