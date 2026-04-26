Torino-Inter, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo lo 0-0 di Cremona, il Toro torna a giocare in casa, anche se quest’oggi lo stadio sarà i principalmente riempito dai tifosi avversari, considerato che prosegue anche lo sciopero da parte di quelli granata in contestazione nei confronti del presidente Cairo. Alle 18 si gioca Torino-Inter, partita nella quale potrebbe arrivare l’aritmetica salvezza per i ragazzi di D’Aversa (basta un punto), ma che potrebbe anche avvicinare l’Inter alla vittoria dello scudetto. Segui Torino-Inter in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Inter: la diretta

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28′ Lazaro spreca tutto effettuando un cross decisamente impreciso che è terminato direttamente tra le braccia del portiere

27′ L’Inter continua mantenere un forte pressing verso l’area del Torino che dopo il gol subito non è più riuscito a ripartire

23′ Rapida combinazione dell’Inter che è terminata con l’assist di Di Marco che ha pescato Thuram, chje di testa è riuscito a superare Paleari

23′ Thuram sblocca la partita, 1-0 per l’Inter

21′ Palla geniale di Ilkhan a tagliare tutta la difesa. Il cross segue un’ottima traiettoria ma è leggermente lungo, fattore che ha impedito a Simeone di presentarsi all’appuntamento con il pallone

20′ L’Inter riparte in velocità con Bonny che dopo essersi accentrato ha tentato la conclusione che è stata facilmente bloccata da Paleari

19′ Bell’azione del Torino che sfuma però per il mancato controllo di Gineitis che ha avuto uno spiraglio per tentare una conclusione dal limite dell’area

17′ L’Inter tenta di indirizzare il gioco ma il Torino sta effettuando un lavoro preciso di pressing e copertura che sta rallentando le manovre della squadra ospite

14′ Paleari effettua la prima parata dell’incontro sul colpo di testa di Bisseck che non è riuscito a dare precisione alla conclusione

12′ L’Inter sfiora un’altra conclusione verso la porta dagli sviluppi di calcio d’angolo ma Coco è stato bravo a intercettare e spazzare il pallone

10′ Bell’azione personale di Vlasic che dopo aver superato l’avversario in dribbling ha tentato l’imbucata verso la porta che è stata però intercettata dalla difesa

8′ OCCASIONE per il Torino. Vlasic recupera un altro pallone nell’area avversaria e scarica il possesso verso Simeone che con due tocchi trova Coco nel cuore dell’area di rigore. Il difensore ha tentato la conclusione che è finita però alta

7′ OCCASIONE per l’Inter. Dagli sviluppi del calcio d’angolo Sucic ha posizionato un ottimo cross per Akanji che da pochi passi non è riuscito a dare precisione al suo colpo di testa

6′ Errore banale di Coco che regala per un momento il possesso agli avversari nella propria area che non riescono però a sfruttare l’opportunità

3′ L’Inter prova a ripartire in velocità con Thuram ma Ebosse è stato bravo a tenere la posizione rallentando così l’azione avversaria

2′ Il Torino non riesce a sfruttare l’opportunità e regala il possesso all’Inter

1′ Il Torino subito pericoloso grazie a Coco che recupera palla nella trequarti dell’Inter riuscendo così a conquistare il primo calcio d’angolo dell’incontro

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

Torino-Inter 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 23′ Thuram

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Zapata, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. A disp. J. Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Cocchi, Mosconi, Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Arbitro: Mariani di Aprilia; Assistenti: Bindoni e Tegoni; IV uomo: Crezzini; Var: Mazzoleni; Avar: Paganessi.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Zapata, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. A disp. J. Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Cocchi, Mosconi, Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Torino-Inter: il prepartita

Ore 17:45 Dopo la fase finale del riscaldamento, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi.

Ore 17:25 Nerazzurri in campo nel boato dello stadio per il consueto riscaldamento prepartita.

Ore 17:20 Entrano in campo i giocatori del Torino. Lo Stadio Olimpico Grande Torino è invaso dai tifosi dell’Inter.

Ore 17:18 Tocca adesso ai 3 dell’Inter: Di Gennaro, Martinez e Sommer.

Ore 17:10 Entrano in campo i portieri del Torino: Siviero, Israel e Paleari.

Ore 17 Sono fuori le formazioni ufficiali: giocano Lazaro e Ilkhan dall’inizio

Ore 16 È una bella giornata primaverile nel capoluogo piemontese, dove fra circa due inizierà la sfida tra Torino e Inter. Roberto D’Aversa ritrova il capitano Duvan Zapata, che ha smaltito l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le precedenti tre partite, ma ha perso Tino Anjorin per un problema all’anca. In difesa rientra invece Ardian Ismajli, assente a Cremona per squalifica. Allo stadio intanto si attende l’arrivo delle squadre.

Dove vedere Torino-Inter in streaming e in TV

La partita Torino-Inter, in diretta streaming, è possibile vederla su Dazn. Per accedere alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento. La partita del Toro, così come tutte le altre di Serie A, può essere vista su Smart TV, su smartphone o su tablet tramite l’app di Dazn, oppure collegandosi al sito.

Oltre che su Dazn, Torino-Inter in diretta TV è trasmessa anche da Sky (canale 251) e può essere vista in streaming su Now TV.