Manca pochissimo al calcio d’inizio di Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino: invasione dei tifosi nerazzurri
Mancano pochi minuti al calcio d’inizio della partita valida per la 34a giornata di Serie A Torino-Inter. Lo Stadio Olimpico Grande Torino si sta riempendo sempre di più. La situazione è quella che segue. Curva Maratona praticamente deserta, solo qualche tifoso a lato. Distinti invece più pieni, con però tanti tifosi dell’Inter. Settore ospiti sold out. Curva Primavera come nei distinti. In tribuna invece il primo anello è totalmente colonizzato dai tifosi nerazzurri. Un’invasione in uno stadio che, anche se il Toro gioca in casa, è praticamente solo nerazzurro.
Dai che alla fine facciamo la grigliata insieme…il pollo di turno c’è sempre.
Io ho visto tanto granata qua e là in mezzo ai distinti e la maratona non è deserta, chi sono quelli che sono entrati,?????
I grandi risultati dei boicottaggi zerotreini! E poi i tordi danno la colpa a Cairo se lo stadio e’ pieno di Interisti! Come se fosse stato quel cattivone dell’Urbano a costringerli a boicottare, quando e’ stata solo una scelta loro. Quando si dice la proverbiale disonesta’ intellettuale certificata da molteplici… Leggi il resto »
Ti diverti? Pensa a calciopoli