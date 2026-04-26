Manca pochissimo al calcio d’inizio di Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino: invasione dei tifosi nerazzurri

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio della partita valida per la 34a giornata di Serie A Torino-Inter. Lo Stadio Olimpico Grande Torino si sta riempendo sempre di più. La situazione è quella che segue. Curva Maratona praticamente deserta, solo qualche tifoso a lato. Distinti invece più pieni, con però tanti tifosi dell’Inter. Settore ospiti sold out. Curva Primavera come nei distinti. In tribuna invece il primo anello è totalmente colonizzato dai tifosi nerazzurri. Un’invasione in uno stadio che, anche se il Toro gioca in casa, è praticamente solo nerazzurro.