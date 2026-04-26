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L’attaccante granata ha commentato l’imminente sfida che si giocherà sul terreno dell’Olimpico Grande Torino

Adams ha commentato così l’imminente sfida contro l’Inter: “Penso ci serva coraggio, dobbiamo avere personalità perché sarà una partita difficile. Con D’Aversa abbiamo trovato più chiarezza in campo, fattore che ci ha permesso di giocare meglio”. Sui mondiali: “Tutta la mia concentrazione oggi è sul Torino, dobbiamo finire adesso il campionato e la stagione e poi aspetterò la convocazione”.

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 26-04-2026

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