L’attaccante granata ha commentato l’imminente sfida che si giocherà sul terreno dell’Olimpico Grande Torino

Adams ha commentato così l’imminente sfida contro l’Inter: “Penso ci serva coraggio, dobbiamo avere personalità perché sarà una partita difficile. Con D’Aversa abbiamo trovato più chiarezza in campo, fattore che ci ha permesso di giocare meglio”. Sui mondiali: “Tutta la mia concentrazione oggi è sul Torino, dobbiamo finire adesso il campionato e la stagione e poi aspetterò la convocazione”.