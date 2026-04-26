Il tecnico granata ha commentato così l’imminente sfida che si terrà all’Olimpico Grande Torino contro l’Inter

Roberto D’Aversa ha commentato così l’imminente sfida contro l’Inter: “L’obiettivo di oggi è dare continuità al nostro percorso casalingo, dove abbiamo sempre fatto la partita e siamo sempre andati in gol. La partita di oggi è molto difficile, oggi affronteremo verosimilmente i prossimi campioni d’Italia. Cremona è un discorso già passato, oggi affrontiamo una squadra forte ma bisogna avere l’ambizione di misurarsi con quelli che sulla carta sono più bravi di noi. Vlasic al momento è in un grande club, perché il Torino ha scritto pagine importanti del calcio italiano. Ha le caratteristiche per far parte della rosa di un top club. I ragazzi sono stati gli artefici di uscire da una situazione non facile. Abbiamo cercato di costruire la giusta mentalità già in allenamento: la volontà di non prendere gol. I miglioramenti penso siano anche dovuti ai punti che abbiamo ottenuti, che sono merito dei ragazzi. Sulle scelte della formazione: “Quando si affrontano le squadre forti bisogna valutare anche il punto di vista della qualità, oggi per cercare di fare risultato dobbiamo essere più bravi nella gestione palla: per questo ho scelto Gineitis come mezz’ala e Ilkhan come play”.